Zussen Stas houden expo in gemeentehuis Schilderijen hele maand december te bekijken Tom Van de Weyer

30 november 2018

12u16 0 Bekkevoort De zussen Lieve en Berthy Stas exposeren de hele maand december hun schilderijen in het gemeentehuis van Bekkevoort. “We komen uit een gezin van zes dochters, die elk op hun manier creatief bezig zijn. Onze werk mogen tonen in het dorp van onze jonge jaren is fantastisch. We ontmoeten weer heel wat kennissen van nu en vroeger”, zeggen de dames.

Hun schilderijen waren al te zien in verschillende tentoonstellingen. Berthy is bekend als Ina Stabergh, die in 2006 de eerste stadsdichter was van Diest. Enkele van haar gedichten heeft ze op canvas laten drukken met eigen foto’s als achtergrond. Lieve is al langer bezig met schilderen. Rood is voor haar de kleur van vrije expressie.

Voor deze tentoonstelling ligt er speciaal een boek waarin bezoekers herinneringen, anekdotes of een inspirerende zin kunnen noteren. Hiermee gaan de zussen creatief aan de slag. Het resultaat zullen ze later presenteren aan het publiek.

De tentoonstelling is te bezoeken van 1 tot en met 30 december in het gemeentehuis in de Eugeen Coolsstraat 17. Op werkdagen is het open van 9 tot 12 uur, op woensdag ook van 13.30 tot 15.30 uur en donderdag van 17 tot 20 uur. Het gemeentehuis is gesloten op 24,25,26 en 31 december.