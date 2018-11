Woning vol rook nadat kachelruit breekt Kristien Bollen

19 november 2018

17u59 0

Brandweerlui van post Scherpenheuvel moesten deze middag rond 13 uur uitrukken voor een enorme rookontwikkeling in een woning aan de Oude Leuvensebaan in Bekkevoort. De bewoners hadden zelf tijdig hun huis kunnen verlaten. Bij aankomst van de spuitgasten bleek dat het niet om een brand ging maar dat het glas van de spekkachel gesprongen was waardoor de woning zich had gevuld met rook. Brandweerlui ventileerden de woning.