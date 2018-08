Wijndomeinen openen deuren tijdens (Sp)rankelend Hageland 01 augustus 2018

Wijndomein Kluisberg (Rijnrode 5 in Assent) en domein Petrushoeve (Halensebaan 36 in Molenbeek-Wersbeek) openen hun deuren voor het publiek op zaterdag 1 en zondag 2 september.





Tijdens dit weekend '(Sp)rankelend Hageland' zet Toerisme Vlaams-Brabant de Bekkevoortse wijndomeinen in de kijker. Je kan achter de schermen van de bedrijven kijken, meedoen aan activiteiten en proeven van de wijn.





De brochure is gratis verkrijgbaar in het gemeentehuis, Eugeen Coolsstraat 17. (VDWT)