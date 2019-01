Wagen gestolen terwijl eigenaar accu oplaadt Kristien Bollen

23 januari 2019

Aan de Staatsbaan in Bekkevoort werd gisterennamiddag een pick-up gestolen. De 68-jarige J.V. had zijn Mitsubishi L200 op een grasstrook naast het tuinhuis achter zijn woning gestationeerd om de accu van de wagen bij te laden. De wagen was echter niet slotvast, de dieven maakten hier gebruik van. De diefstal moet zich afgespeeld hebben tussen 14 en 17 uur. De politie onderzoekt de zaak verder.