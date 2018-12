Wacht niet meer, amnestieperiode voor wapens loopt ten einde Kristien Bollen

11 december 2018

16u03 0

De amnestieperiode voor illegale wapens loopt stilaan teneinde. De politie Hageland vraagt dan ook om niet langer te wachten om u in regel te stellen ! Sedert 1 maart van dit jaar loopt er een amnestieperiode voor illegale wapens, laders en munitie. Volgens de overheid is dit de allerlaatste amnestieperiode en ze eindigt op 31 december van dit jaar!

Wie en wat komt in aanmerking voor deze amnestieperiode ? Personen die een vergunningsplichtig (vuur)wapen bezitten zonder geldige vergunning kunnen dit tijdens deze amnestieperiode laten regulariseren. Deze regeling is ook van toepassing op laders en munitie maar geldt niet voor verboden wapens.

Wat moet ik met mijn niet-vergunde wapens doen? De eerste stap is dat je deze aanbiedt bij de lokale politie van je woonplaats. Je maakt hiervoor best vooraf een telefonische afspraak met de wapendienst van de plaatselijke politie. De voorafgaande kennisgeving is noodzakelijk opdat je, in geval van een controle (bijvoorbeeld tijdens de voor de aangifte noodzakelijke verplaatsing met de wapens, de lader en/of de munitie), kan bewijzen dat men de intentie heeft aangifte te doen. Op het tijdstip van de afspraak biedt je je met het ongeladen, gedemonteerde en verpakte wapen (of de lege en verpakte lader of de afzonderlijk van het wapen verpakte lader) aan bij de politie.

Je laat het wapen en/of de lader registreren : Je hebt dan de keuze om een vergunning aan te vragen, of het wapen of de lader binnen de 3 maanden over te dragen (aan een vergunninghouder of erkend persoon), of het gratis in te leveren bij de politie (afstand waarna het vernietigd wordt), of het laten onklaar te maken (neutraliseren door de Proefbank). Van de politie ontvang je vervolgens een aangiftebewijs. Dit bewijs vermeldt om welk wapen, welke lader of welke munitie het gaat, alsook de keuze voor één van de vier hiervoor vermelde keuzemogelijkheden. Het aangiftebewijs is het enige document waarmee men kan aantonen dat men tijdig het betrokken wapen, de munitie of de lader heeft aangegeven!

Wat indien ik mijn wapen niet tijdig aangeef ? Maak gebruik van deze amnestieperiode en doe je aangifte vóór 1 januari 2019! Wie nadien nog betrapt wordt met een illegaal vuurwapen, riskeert een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en/of een boete van 100 tot 25.000 euro!

De politie is trouwens op de hoogte van een groot aantal illegale wapens. Vanaf 1 januari 2019 zullen deze wapens actief opgespoord en in beslag genomen worden. De overtreders zullen door het parket vervolgd worden en riskeren de voormelde straffen. Gelet op de eindejaarsperiode raden wij aan om vóór 15 december een afspraak te maken met de politie van uw woonplaats. Zo niet riskeert u om niet tijdig in regel te raken!

Meer over misdaad, recht en justitie