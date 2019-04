Verdeelkast omvergereden, bestuurder vlucht Kristien Bollen

05 april 2019

Aan de Staatsbaan in Bekkevoort ter hoogte van het op- en afrittencomplex aan de wegenwerken stelde politie gisterennamiddag rond 17.30 uur vast dat een verdeelkast van de elektriciteit omver gereden was. Van de bestuurder was geen spoor meer te bespeuren. De nutsmaatschappij werd op de hoogte gebracht om de schade te herstellen.