Unizo verwent de kinderen tijdens het verlengde paasweekend vdt

19 april 2019

11u04 10 Bekkevoort Unizo Hageland organiseert dit verlengde paasweekend met de steun van plaatselijke verenigingen een paaseierenworp in niet minder dan vijf Hagelandse gemeenten. De kinderen worden volgens leeftijd in de weide losgelaten en daarna is er ook de mama- en paparun.

Een eerste pleisterplaats van de paashaas is Glabbeek. Hier gooit hij morgen al om 14 uur in de vernieuwde gemeenteschool met gulle poot duizenden chocolade eitjes met een groot aantal verrassingen in de vorm van een grote paashazen als extraatje. Paasmaandag 22 april komen vier andere gemeenten aan de beurt. Linter met de middenstandsraad nodigen iedereen uit vanaf 14 uur uit aan het parochiecentrum van Neerlinter, Tielt-Winge en KWB verwachten iedereen dan weer van 13 tot 17 uur aan het chirolokaal van Chiro EsJeeWee (naast GC De Maere), Leuvensesteenweg 183 Sint-Joris-Winge. De gemeente Kortenaken en school Trip Trap verwennen de kleinsten aan de school en dat tussen 13.30 en 17 uur.

Bekkevoort met de Gezinsbond spant echter de kroon. Ilse Vanhentenrijk van ’t Letterhuisje en haar ploeg zorgen ervoor dat niet minder dan 140 paashazen door de handelaars geschonken worden. Deze massa is te groot om uit te delen op het evenement zelf. “Er is een knappe oplossing gevonden voor 70 exemplaren. De Truckers for live uit Bekkevoort verwennen de minder valide kinderen in augustus”, zegt Ilse. “Maar ook nu dragen ze hun steentje bij. De kleinsten van ’t Windekind Leuven, ’t Hoeveke Diest en Ter Heide Zutendaal kunnen meegenieten van de paasvreugde.”

Unizo Hageland houdt eraan om de deelnemende handelaars te danken voor hun gulle inzet. Net als de verschillende verenigingen die belangeloos hun steentje bijdragen voor dit initiatief. De verschillende gemeentebesturen steunen eveneens dit evenement.