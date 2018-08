Truckshow 09 augustus 2018

De vzw Truckers For Life organiseert zijn 34ste Truckshow ten voordele van andersvaliden op zaterdag 11 en zondag 12 augustus. Zaterdag is de rondrit met trucks vanaf 14 uur. Acteur Marijn De Valck is van de partij. Van 15 tot 17 uur zijn ook Anna en Elsa uit de Disneyfilm 'Frozen' aanwezig. Vanaf 15 uur wordt in de tent een countrybal gegeven met het orkest White Falcon. Zondag is er een familiedag vanaf 11 uur met optredens van Eveline Cannoot en Danny Fabry. Plaats van afspraak is het sportpark De Heide op de Oude Leuvensebaan. Inkom gratis. (VDWT)