Truckers For Life gedenken leden tijdens misviering Tom Van de Weyer

18 april 2019

19u02 0

De Truckers For Life herdenken hun overleden leden op Paasmaandag, 22 april in de kerk van Molenbeek-Wersbeek. De eucharistieviering begint om 10 uur. De mis wordt opgedragen aan André Schots, Gina Jordens, Billy vanderbruggen, Magda Vanweelden, José Buvens en Eerwaarde heer Verbruggen. De Truckers bedanken ook alle leden en vrijwilligers en iedereen die de Truckshow ieder jaar mogelijk maken. Iedereen wordt uitgenodigd voor de misviering. De Truckshow van 2019 staat gepland voor het weekend van 10 en 11 augustus in sportpark De Heide op de Oude Leuvensebaan.