Tien maanden cel voor oplichter Stefan Van de Weyer

13 december 2018

09u46 0 Bekkevoort Een veertiger uit Sint-Truiden werd door de Leuvense strafrechter bij verstek veroordeeld tot tien maanden cel en 300 euro boete. De beklaagde had in 2016 in Bekkevoort twee mannen opgelicht en hen beloofd om respectievelijk elf horloges en een fototoestel Nikon op te sturen die zij bij hem hadden aangekocht. Uiteraard zagen ze die spullen nooit.

In Bekkevoort had de beklaagde op 12 januari 2016 van een man 660 euro ontvangen. Het slachtoffer in kwestie dacht dat hij hiermee elf horloges had gekocht, die hem toegezonden gingen worden. Dat bleef echter dode letter.

De oplichter had via mail vanuit Bekkevoort een man in Gent doen geloven dat hij net een fototoestel ter waarde van 260 euro had aangeschaft. De gedupeerde verwachtte eveneens dat het toestel hem toegezonden ging worden, uiteraard bleef dit achterwege.

“Beklaagde beschikt over een ongunstig strafregister en is reeds veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij is hardleers. Bovendien laat hij verstek gaan en neemt hij zijn verantwoordelijkheid niet op”, oordeelde de rechter.