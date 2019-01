Tankstation stunt ongewild tijdens nieuwjaarsnacht: benzine (eventjes) aan weggeefprijzen VDWT

01 januari 2019

17u43 0

Het tankstation Pollet aan de Staatsbaan in Bekkevoort heeft tijdens oudejaarsnacht bijna gratis benzine weggegeven. De Euro 98 kwam slechts op 14 cent per liter en de Euro 95 zelfs maar op 2 cent per liter. De diesel was overigens aan zijn courante prijs te koop. Een wakkere automobilist merkte de prijzen op en plaatste een foto op Facebook. Iemand had intussen zijn kar volgetankt voor 90 cent. Een vriend spoedde zich met bidons naar Bekkevoort, maar intussen bleek de fout op het paneel al rechtgezet.