Straf met uitstel voor man die ex bedreigt met glasscherf 29 mei 2018

Een 46-jarige man uit Bekkevoort werd op de Leuvense strafrechtbank veroordeeld tot zes maanden cel en 600 euro boete, allebei volledig met uitstel. Hij had tussen in januari 2017 geweld gebruikt tegen zijn toenmalige vrouw en had haar bedreigd met een glasscherf. Eind april 2018 bedreigde de veertiger zijn ex opnieuw.





Ze had hem in januari 2017 verteld dat ze een relatie had met een andere man. Hierbij ging V.B. over de schreef, greep de vrouw bij de keel en bedreigde ze met een glasscherf. Deze had hij bekomen door een kader te vernielen. Hij had haar ook in wurggreep genomen, maar moest dit staken toen zijn duim uit de kom ging. Zij had geen verzorging nodig. Toen ze de politie belde, hoorden de agenten dat hij haar door het hoofd wou schieten als ze zich niet van kant zou maken. Nadien bekende het heethoofd de feiten, maar verklaarde dat hij haar enkel angst wilde aanjagen. Hij kreeg het uitstel op voorwaarde dat hij een cursus omgaan met agressie zou volgen, zich psychosociaal laat begeleiden en geen nieuwe feiten meer pleegt. (SVDL)