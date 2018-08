Sp.a gaat naar de verkiezingen als 'Ons Dorp' 17 augustus 2018

02u24 0 Bekkevoort De sp.a Bekkevoort zal bij de gemeenteraadsverkiezingen opkomen onder de naar 'Ons Dorp'. De partij wil de komende jaren de belangen behartigen van de drie deelgemeenten.

"We gaan ervan uit dat vanaf 2020 de verplichte fusie op de bestuurstafel zal komen. Dan willen we een dorpenbeleid kunnen voeren binnen een grotere gemeente", zegt lijsttrekker Benny Reviers.





"Als lokale politici voelen we aan dat onze kleine gemeenschap met iets meer dan 6.100 inwoners in de nabije toekomst misschien verplicht wordt te fuseren en wordt opgeslorpt in een aangrenzende stad of gemeente. Dan willen we binnen dit nieuwe geheel de belangen blijven verdedigen van Assent, Bekkevoort en Molenbeek-Wersbeek. We komen met een diverse lijst van dorpsgenoten die actief zijn in de plaatselijke werking van onze drie deelgemeenten. Kandidaten uit andere partijen zullen we niet weigeren. We sluiten echter geen kartel."





Ook de sp.a van Tielt-Winge komt op 14 oktober op als een nieuwe beweging met een andere naam 'Samen voor Tielt-Winge'. Bij deze partij hebben zich drie leden van CD&V en N-VA gevoegd. (VDWT)