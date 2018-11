Schepencollege deelt bevoegdheden uit Tom Van de Weyer

28 november 2018

De coalitie CD&V - Ons Dorp heeft de bevoegdheden van de schepenen bekend gemaakt. Herkozen burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) krijgt veiligheid, politie, brandweer, erediensten, burgerlijke stand, personeel en middenstand. Benny Reviers (Ons Dorp) blijft eerste schepen en waarnemend burgemeester bij afwezigheid van Vandenberg. Reviers behoudt ruimtelijke ordening, dorpskernvernieuwing, verkeer en mobiliteit, milieu, waterhuishouding, rioleringen huisvesting en senioren. Wouter Lenaerts (CD&V) wordt tweede schepen en houdt ook zijn mandaten: financiën, cultuur, begroting, belasting, landbouw, bibliotheek, erfgoed, arbeidspreventie, ICT en dierenwelzijn. Voormalig schepen Luc Janssens (CD&V) wordt voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad.

De twee nieuwkomers in het college zijn Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx (allebei Ons Dorp). Derde schepen Vanmeensel neemt openbare werken over van partijgenoot André Jonckers. Voorts krijgt hij begraafplaatsen, nutsmaatschappijen, jeugd, sport en ontspanning. Vierde schepen Weckx wordt voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (voormalig OCMW-voorzitter). Ze neemt hiermee de plaats in van Diane Boghe en krijgt ook de posten sociale zaken, welzijn, armoedebestrijding, onderwijs en kinderopvang. De bevoegdheid feestelijkheden deelt ze met burgemeester Vandenberg.