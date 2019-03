Professor Swinnen vertelt over voettocht naar Compostela VDWT

27 maart 2019

Professor Johan Swinnen vertelt op donderdag 2 mei over zijn reis naar Compostela. Zes jaar geleden kreeg zijn zoon een hersentumor. Swinnen beloofde naar Compostela te stappen als zijn zoon zou genezen, wat ook gebeurde. Swinnen houdt zijn voordracht aan de hand van foto’s en filmfragmenten. Iedereen is welkom om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, E. Coolsstraat 17. De toegang is gratis. Er staat een collectebus voor wie een gift wil doen. Het ingezamelde bedrag gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Meer info en inschrijven bij Corinne Daerden via 016 35 96 00, leuven@cm.be of www.cm.be/agenda