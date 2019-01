Politiezone Demerdal-DSZ controleert zwaar vervoer Kristien Bollen

19 januari 2019

19u41 0

Politiezone (PZ) Demerdal-DSZ heeft zaterdag vrachtwagens en bestelwagens aan het afrittencomplex te Bekkevoort gecontroleerd. Ze deden dit samen met de collega’s van de PZ Hageland, inspecteurs van het Agentschap Wegen en Verkeer, controleurs van de Douane en mensen van GOCA (autokeuring).

Op een vrachtwagen met betonnen welfsels werden niet genoeg spanriemen gebruikt om de lading veilig te vervoeren. De bestuurder kon niet anders dan dit te beamen, want even voor de controle had hij een noodstop moeten uitvoeren om niet in aanrijding te komen met enkele dieren. Hierbij waren enkele hoekbeschermers losgekomen. Na extra beveiliging te hebben aangebracht kon de vrachtwagen opnieuw vertrekken.

Ook stelde de politie inbreuken vast op het niet-naleven van de dagelijkse rusttijd of bleek de technische keuring vervallen. Bij één vrachtwagen stelde men vast dat er een zomer- en winterband op dezelfde as gemonteerd stond, wat een onmiddellijke inning van 350 euro opleverde. Er werd ook een foutief gebruik van de autogordel vastgesteld en een rollend voertuig op een oplegger was niet voldoende gezekerd.

Een vrachtwagenbestuurder moest ter plaatse een band, die in zeer slechte staat was, vervangen. Hij kreeg hiervoor ook een boete van 1.000 euro. Bij een andere vrachtwagen bleken de remmen en de voorruit niet in orde te zijn. De chauffeur kreeg een boete van 750 euro. Een lichte vrachtwagen was daarnaast overladen en liep een boete van 800 euro op.

De douane nam tot slot 12 stalen van brandstof die ter analyse aan het labo werden overgemaakt. Een vrachtwagen voor gevaarlijke stoffen was niet in orde met de regelgeving rond brandblussers. De boete hiervoor bedraagt 250 euro