Plannen nieuwe waterzuivering in te kijken op gemeentehuis 20 februari 2018

Bekkevoort plant de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van de kruising van de Pijnbeek met de Provinciebaan. De installatie van Aquafin zuivert het rioolwater van woningen in Bekkevoort, Kortenaken, Tielt-Winge en Glabbeek.





Tot en met 18 maart is de startnota en de procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan te bekijken in de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Eugeen Coolsstraat 17. Vragen, opmerkingen of suggesties kan je uiterlijk tot die dag schriftelijk bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.