Pesten wordt uitgepraat in De Verre Kijker 03 februari 2018

02u57 0 Bekkevoort De kinderen van basisschool De Verre Kijker hebben deze week vier stippen op hun hand getekend. Hiermee tonen ze zich solidair met de Move tegen Pesten, de campagne van Ketnet. "Het dansje en liedje van Ketnet zijn erg leuk, maar wij bespreken het probleem vooral binnen onze klassen", zegt juf Annelies Van Goidsenhoven van de vijfde klas.

"Pesten is een groepsproces met meelopers. De kunst is om dat te doorbreken", zegt Van Goidsenhoven. "Als leerkracht moet je je voelsprieten uitsteken om te ontdekken waar pestgedrag zit in de klas, want het gebeurt niet altijd zichtbaar. Het belangrijkste is dat je 'stop' durft te zeggen wanneer je ziet dat iemand gepest wordt en dat slachtoffers zich durven uiten."





Thomas (10) geeft toe dat hij zelf wel eens een meeloper was. "Een jongen die we regelmatig plaagden is eens hard gevallen en deed moeite om niet te huilen. Ik had plots met hem te doen." Xander (10) is opgelucht dat erover kan gepraat worden in de klas. Hij werd zelf vaak gepest. "Je begint op den duur te twijfelen aan jezelf. Het is belangrijk dat je je verdriet met iemand kan delen. Nu heb ik heel wat vrienden achter mij staan."





De drie scholen van Bekkevoort hebben zich ingeschreven voor het pestpreventieprogramma 'Kiva'. "Drie leerkrachten hebben een cursus gevolgd waarmee je de signalen van pestgedrag kan herkennen en er gepast op kan reageren. Vanaf dit jaar krijgt al het personeel de inzichten mee. We gaan ook de ouders en leerlingen hierin betrekken, met onder andere een rollenspel." (VDWT)