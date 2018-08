Oude Jongensschool brandt uit DANSKAMP EN KINDEROPVANG MOETEN UITWIJKEN GEERT MERTENS

20 augustus 2018

02u31 0 Bekkevoort Een brand heeft zaterdag om 17 uur voor heel wat schade gezorgd in de Oude Jongensschool aan de Minnestraat. De Grabbelpaswerking die in het gebouw georganiseerd werd, moet uitwijken naar een andere locatie. Ook voor de buitenschoolse kinderopvang moet een oplossing worden gezocht.

Een kortsluiting ligt vermoedelijk aan de basis van de brand. "Al moet een brandexpert dat nog bevestigen", zegt burgemeester Hans Vandenberg (CD&V). "Gelukkig is het brandalarm afgegaan, want een kwartiertje later en dan was het hele gebouw in vlammen opgegaan." De brandweer was snel ter plaatse en de schade is beperkt gebleven tot een lokaal: dat van de Grabbelpas. Toch is er ook in de rest van het gebouw rook- en waterschade.





Het danskamp, dat normaal gezien vandaag in de Oude Jongensschool startte, verhuist alvast naar een andere locatie. "Het kamp vindt plaats in de basisschool De Verre Kijker aan de Staatsbaan", zegt burgemeester Vandenberg. In totaal gaat het om enkele tientallen kindjes. "Hun ouders zijn op de hoogte. Voor de overige activiteiten wordt een oplossing gezocht", aldus schepen Wouter Lenaerts (CD&V).





Materiaal vernield

Het materiaal dat in het lokaal stond: verfpotten, spelletjes en andere zaken voor de Grabbelpaswerking is zwart geblakerd. "Dat is allemaal om weg te gooien", zucht de burgemeester. "We zullen heel wat nieuwe spullen moeten kopen. Ik vermoed ook dat alle ramen vervangen moeten worden. Hopelijk kunnen we snel op het geld van de verzekering rekenen." De schade loopt op tot tienduizenden euro's.





In de vroegere school zijn ook heel wat verenigingen gehuisvest. Onder meer de turnkring en de fanfare. "Hun instrumenten, die in een apart lokaaltje lagen, zijn gevrijwaard gebleven", zegt schepen van Jeugd Benny Reviers (sp.a). "Ook de turnzaal, aan de voorzijde, heeft alleen rookschade opgelopen. Toch kan die de eerstvolgende weken niet gebruikt worden. De brandgeur moet eerst volledig weg zijn én een expert moet bepalen of alles opnieuw gebruikt mag worden. Gelukkig heeft de gemeente lokalen genoeg om hen een tijdelijk alternatief te bieden."





Het grootste probleem is de kinderopvang: die start op 1 september en moet aan een hele resem voorwaarden voldoen. Normaal vindt die in de gebouwen plaats. "We moeten dus op zoek naar een extra oplossing", klinkt het. Mogelijk kan de opvang plaatsvinden op een andere locatie van de buitenschoolse opvang Stekelbees.