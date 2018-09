Opnieuw straten vol modder DAM IN HOLLEPUTSTRAAT BLIJKT NIET OPGEWASSEN TEGEN HEVIGE REGENBUIEN TOM VAN DE WEYER

07 september 2018

02u26 0 Bekkevoort De hevige regenbui van woensdagavond heeft opnieuw enkele straten in Assent vol modder gezet. De dam die de gemeente bouwde in de Holleputstraat blijkt niet effectief. "Het wordt tijd dat er een degelijk bufferbekken komt", zeggen buurtbewoners.

Woensdagavond rond 22 uur begon het fel te regenen in Assent. Nog geen uur later liepen de Zandstraat, Kwadestraat, Bekweg en delen van de Dorpsstraat vol modder. "Woningen zijn niet ondergelopen. Toch zijn de brandweer en de technische dienst tot twee uur in de nacht bezig geweest om de laag modder weg te schrapen uit de Zandstraat en de Kwadestraat, die enkele uren werden afgesloten", zegt bewoner Bart Volders. "Dit gebeurt al de derde keer in korte tijd. In de Holleputstraat, waar de modder vandaan komt, zijn enkele proefopstellingen gemaakt, maar die helpen niet. Er moet nodig een bufferbekken komen dat het water gecontroleerd afvoert."





Achter het huis van Edwin Degelin in de Hollepustraat staat een L-vormige dam van strobalen, zo'n anderhalve meter breed en veertig meter lang. Ze werd in april door de gemeente gebouwd, maar was niet effectief gebleken bij de zware storm die de regio trof op 1 juni. "Toen had het water zich achter de strobalen een meter hoog opgestapeld, tot de balen onder de druk barstten en een enorme stroom water in één keer naar het dorp gutste", zegt Degelin. "Delen van de strobalen lagen beneden op het kruispunt bij onze buren. Sindsdien heeft de gemeente niets meer aan die dambreuk gedaan. Woensdagavond was de bui minder hevig, maar de modder is toch weer door het gat in de dam geraakt. Opnieuw liep een modderstroom het dorp in, weliswaar niet zo erg als vorige keer."





Overlast veel beperkter

De verlaten Holleputstraat zelf is geblokkeerd met een strobalendam die aanvankelijk op buurtweg 26 stond. Tijdens de regen van 1 juni was ook die dam doorgebroken. De gemeente heeft er nadien als versteviging zeven zware betonblokken achter geplaatst. Woensdag vond het water zijn weg toch weer langs de zijkanten van de dam.





De staddiensten waren gisteren de hele voormiddag bezig met de trottoirs en het wegdek te reinigen. Bij een volgende serieuze bui kunnen ze waarschijnlijk weer uitrukken. "Onze erosiemaatregelen hebben juist heel goed gewerkt", vindt schepen van Milieu Benny Reviers (sp.a). "De overlast is veel beperkter dan vroeger. De dam in de Holleputstraat is maar een tijdelijke constructie. We willen ze kortelings vervangen door een heus bufferbekken. Hiervoor moeten we graafwerken doen en grond aankopen die eigendom is van drie verschillende landbouwers. De onderhandelingen lopen. We willen dit werk indienen bij de provincie, het gewest en de Vlaamse Landmaatschappij die samen voor 90% subsidiëren. We zijn te vinden voor het voorstel van een actieplan, waarbij de technische dienst kan uitrijden zodra de buienradar in het rood gaat."