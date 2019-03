Op- en afrit E314 aan noordzijde afgesloten tot juli Tom Van de Weyer

05 maart 2019

14u02 0 Bekkevoort Het op- en afrittencomplex E314 aan de noordzijde van de Staatsbaan (N2) wordt vanaf maandag 11 maart afgesloten. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat er de rijstrook en het fietspad aanpassen. De werken moeten klaar zijn voor het bouwverlof in juli.

Over een afstand van 200 meter gaat het AWV het fietspad aan de noordzijde en de rijstrook richting Bekkevoort aanpassen, om de verkeerssituatie veiliger te maken voor fietsers. Aquafin voerde eerder rioleringswerken uit aan de zuidkant van de N2 richting Diest, waar ook de fietspaden werden aangepakt.

Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer op de Staatsbaan mogelijk in beide richtingen. De oprit van de snelweg richting Leuven wordt afgesloten. Verkeer dat via de E314 naar Leuven wil rijden wordt omgeleid naar de oprit in Halen. De afrit richting Diest wordt ook afgesloten. Wie vanuit Lummen de snelweg wil verlaten in Diest moet dat al een afrit eerder doen, in Halen. Volgens de planning duurt deze situatie tot in juli.