Nieuw bordspel helpt bij oriëntatie in je loopbaan 31 juli 2018

02u25 0 Bekkevoort 'Mijn werkbalans' heet het nieuwe bordspel dat is bedacht voor loopbaancoaches Annick Jehaes en Karen Van den Broeck. Het spel legt je situatie als werknemer letterlijk op tafel.

"Aan de hand van 21 kaartjes met vragen over je werk vul je de balans in op het bord. Voor elke vraag is een positief (groen) of negatief (rood) antwoord mogelijk. Naargelang de balans overhelt naar groen of rood wordt visueel duidelijk welke punten belangrijk zijn en waaraan je meer aandacht moet besteden."





"Het is een hulpmiddel om in dialoog te gaan met je werkgever, medewerkers of een loopbaancoach. Het spel is voor mensen die zich willen heroriënteren op de arbeidsmarkt of zich binnen hun job niet meer goed voelen. Het kan gebruikt worden bij functioneringsgesprekken en aanwervingen."





"De vragen zijn bedacht aan de hand van feedback die we kregen van onze klanten. Aanvankelijk was het enkel voor hen bedoeld, maar omdat de vraag groot was vanuit bedrijven hebben we het spel laten drukken bij uitgeverij Garant."





"Er zijn al 500 exemplaren verkocht. Het kost 29 euro en is te bestellen via Bol.com en de webwinkel van De Standaard Boekhandel. Binnenkort organiseren we workshops met het spel.





Meer info over de data volgt op onze Facebookpagina 'Mijn werkbalans'." (VDWT)