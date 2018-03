Na gerechtsgebouw, nu ook verdachte envelop bij politie sam

07 maart 2018

19u02

Bron: belga 3 Bekkevoort In het politiecommissariaat van Bekkevoort is na de middag een verdachte envelop aangetroffen. Dat meldt de brandweer van Scherpenheuvel-Zichem, die werd opgeroepen rond 16.30 uur.

Uiteindelijk bleek de envelop geen gevaarlijke stoffen te bevatten, maar enkel dierlijke resten.

Gisteren was al een envelop met een gelijkaardige inhoud opgedoken in het gerechtsgebouw in Leuven. Of er een verband is tussen beide vondsten, is nog niet duidelijk.