Mijn tractor is sterker dan de jouwe! 15 mei 2018

02u51 0 Bekkevoort Het weiland van boer Derijk was afgelopen weekend het decor voor een portie stevig gebulder en dikke rook.

Zo'n 270 tractors, trucks en jeeps draafden er op in het kader van 'Trekkertrek', een krachtmeting waarbij deelnemers een sleepwagen zo ver mogelijk het veld in moeten trekken. "Die sleepwagen zit met pinnen 'verankerd' in de bodem, en al naargelang de klasse van het voertuig wordt er extra gewicht aan gehangen", zegt Niels Robeyns, voorzitter van de organiserende vzw De Zotte Pullers. Ruim 4.500 liefhebbers kwamen de krachtmeting bijwonen.





(VDWT)