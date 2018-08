Meer dan 600 chauffeurs op tweedaagse truckshow 13 augustus 2018

De vzw Truckers for life Bekkevoort organiseerde met succes een tweedaagse truckshow, die meer dan 600 truckers lokte. "We hopen evenveel als vorig jaar aan minderbedeelden te kunnen uitdelen, namelijk 20.000 euro", zegt voorzitter Pieter Van Doorne. Het is een jaarlijkse traditie aan de Oude Leuvensebaan in Bekevoort: truckers rijden er rond met passagiers, al dan niet personen met een handicap. "Voor mij is Roger Goethuys 30 jaar voorzitter geweest, en nu organiseren we al het vierde jaar onder mijn voorzitterschap, met ongeveer dezelfde ploeg, negen man sterk. Maar tijdens de show hebben we een 70-tal medewerkers", steekt voorzitter Pieter Van Doorne van wal. "We zijn ondertussen wel een vzw geworden. Wie er ook alle jaren bij is, is Marijn Devalck, die voorop reed bij het eerste konvooi."





Er hadden zich wel 650 trucks ingeschreven voor beide dagen, maar niet iedereen reed. Op zaterdag reed een konvooi van tweemaal vijftien truckers tochtjes van 15 kilometer met passagiers met een beperking. Op zondag reden 350 trucks een tocht van 30 kilometer door het Hageland. De truckshow, dat is ook kermis, animatie, discobar, barbecue, ontbijt en uiteraard als afsluiter een licht- en geluidsshow door alle vrachtwagens samen. "Sommige chauffeurs brengen hier het hele weekend door, van vrijdagavond tot maandagmorgen', besluit Van Doorne. (HCH)