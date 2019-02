Luchtfoto toont slecht en goed geïsoleerde daken Tom Van de Weyer

06 februari 2019

18u11 0 Bekkevoort Een vliegtuigje cirkelde in de nacht van dinsdag op woensdag laag over het Hageland en maakte een thermografische luchtfoto van de gemeente Bekkevoort. Zulke foto laat zien hoe goed de daken van woningen geïsoleerd zijn en op welke plaatsen energie verloren wordt. Bekkevoort wil haar bewoners aanmoedigen te investeren in energiezuinig wonen.

Interleuven, de intercommunale waarbij de gemeente is aangesloten, had het Franse vliegtuig van Action Air de lucht in gestuurd. De infraroodcamera aan boord registreert van op 500 tot 800 meter hoogte temperatuurverschillen tot 0,02 graden Celsius nauwkeurig.

Bekkevoort wil een nauwkeurig beeld krijgen van de warmte-uitstoot van haar daken. “Op de foto kunnen we zien welke gebouwen veel warmte verliezen. Deze kennis is nuttig met het oog op isolatie van de daken”, zegt schepen van Milieu Benny Reviers (Ons Dorp). “Huishoudens zijn immers verantwoordelijk voor 55% van de CO²-uitstoot. Een betere isolatie bespaart op de energierekening en kan aanzienlijk bijdragen om klimaatneutraler te worden.”

De foto wordt nu verwerkt tot een gebruiksvriendelijke kaart in zes kleuren die te bekijken zal zijn op de gemeentelijke website. In het najaar van 2019 voorziet de gemeente individuele ondersteuning voor eigenaars en bewoners die interesse hebben om hun woning te isoleren. Je kan een afspraak maken op het gemeentehuis om advies in te winnen over isolatie, renoveren, benoveren en premies.