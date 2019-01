Kristin Wairy is nieuwe voorzitter Open Vld Tom Van de Weyer

30 januari 2019

Kristin Wairy is verkozen tot nieuwe voorzitter van Open Vld Bekkevoort. Ze volgt André Govaerts op die vorig jaar in oktober overleed. Heidi Vanderstukken is verkozen als regioafgevaardigde. De andere bestuursleden zijn André Beddegenoots, Koen Beelen, Ronny Goedhuys, Johan Poleunis, Eline Snyers, Marguerite Theunis, Julia Vandendries, Marc Vanderstappen, Léa Willems, Marcella Willems en gemeenteraadslid Jens Snyers.