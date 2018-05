Koetsen- en ruitertocht 09 mei 2018

Berke's Menteam organiseert op zondag 10 juni haar koetsen- en ruitertocht. Menners en ruiters met eigen paard worden verwacht aan de terreinen van LRV Bekkevoort in de Dennestraat. Er zijn afgepeilde tochten van 25 en 35 kilometer. Het vertrek is tussen 9 en 12 uur. Per deelnemende koets betaal je 7 euro, per bereden paard 5 euro. De feesttent met eten en drank is open vanaf 8 uur. Voor toeschouwers worden tussen 12 en 17 uur ritten van 45 minuten met de huifkar aangeboden.





Hiervoor betaal je 7 euro per persoon. Inschrijven is noodzakelijk op 0478 95 50 13 of berkesmenteam@gmail.com. (VDWT)