Klimaatmobiel brengt informatie over duurzaam wonen 28 maart 2018

02u40 1

De Klimaatmobiel rijdt sinds kort door de vijf gemeenten van Hartje Hageland. De mobilhome brengt de bevolking informatie over energiebesparing, renoveren en duurzaam wonen.





"De doelgroepen zijn senioren en sociaal zwakkeren. Uit studie blijkt dat hun woningen vaak niet uitgerust zijn naar de normen van duurzaamheid", zegt gedeputeerde Monique Swinnen. "Met name in het Hageland willen we deze energiearmoede, die 1 op de 5 gezinnen treft, bestrijden. Achter het stuur van de Klimaatmobiel zit onze coach, die mensen informeert over hoe je bijvoorbeeld je dak kan isoleren en wat de voordelen zijn voor groepsaankopen."





Vanaf vandaag staat de Klimaatmobiel voor drie dagen aan de pastorij in Molenbeek-Wersbeek. De komende weken rijdt hij rond in Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken, Lubbeek en Tielt-Winge. Op termijn zou de bus in alle gemeenten van het Hageland komen.





(VDWT)