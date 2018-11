Kinderen planten Vredesboom tijdens herdenking Wapenstilstand Tom Van de Weyer

14 november 2018

Tijdens de herdenking van Wapenstilstand op 11 november werd in Bekkevoort de Vredesboom gepland, op het plein achter het gemeentehuis. De leerlingen van de scholen uit alle deelgemeenten kregen hierbij een handje hulp van schepen van Cultuur Wouter Lenaerts (CD&V). Schrijfster Ina Stabergh las haar vredesgedicht voor dat permanent blijft staan bij de Vredesboom. Voor de gesneuvelden werden witte ballonnen opgelaten. De tentoonstelling ‘WO I in woord en beeld’ in het gemeentehuis is nog te bezoeken op vrijdag 16 november van 9 tot 12 uur en zondag 18 november van 10 tot 17 uur.