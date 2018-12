Juwelen gestolen Kristien Bollen

07 december 2018

16u03 1

Bewoners van een huis in de Netelzeepstraat in Bekkevoort stelden bij hun thuiskomst gistermiddag rond iets na 12 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders maakten gebruik van de korte afwezigheid van de bewoners om binnen te dringen via een dubbel raam van de woonkamer. Kasten en lades werden doorzocht, op het eerste gezicht werden er juwelen gestolen.