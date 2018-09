Jaarlijkse kermis in spiegeltent 05 september 2018

De jaarlijkse kermis loopt van 6 tot en met 10 september in de spiegeltent op de parking van Pallieter, Staatsbaan 185. Donderdag wordt afgetrapt met de After Work Party. Vrijdag is er de kermisfuif met verschillende dj's vanaf 20.30 uur. Zaterdag treedt coverband Outback op, met een surpise act. De familiedag op zondag wordt vanaf 19.30 uur opgeluisterd door Twister, Goe Hardy en tenslotte Sergio. Maandag zet VC Gies de tent in vuur en vlam. Tickets in voorverkoop zijn te krijgen in café OB, eethuis Pallieter, het Letterhuisje en coiffure Anja & Nina. Een combicket voor het hele weekend kost 20 euro (VDWT)