Infodag in PC De Kring over nieuwe windturbines VDWT

14 januari 2019

Aspiravi plant de bouw en exploitatie van twee nieuwe windturbines langs de E314, ter hoogte van de Ossenberg, de Veugelberg en de Hertstraat. Over dit project wordt een infodag gehouden op maandag 21 januari, doorlopend van 16 tot 19 uur in PC De Kring, Staatsbaan 221a. Je kan persoonlijk je vragen stellen aan de medewerkers van Aspiravi. Het openbaar onderzoek loopt van 11 januari tot en met 9 februari. De documenten liggen ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving. Bezwaren en opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden op www.omgevingsloket.be of via aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort.