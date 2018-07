Inbrakengolf in Halensebaan 07 juli 2018

Op de Halensebaan in Bekkevoort braken dieven in de nacht van woensdag op donderdag op verschillende locaties in. Op minstens vier plaatsen werd er telkens in een bij- of achtergebouw ingebroken. Zo werden er twee kettingzagen uit een tuinhuisje gestolen, maar ook allerlei werkmateriaal, een ladder en zelfs een bosmaaier. De politie die de feiten vast stelde, opende een onderzoek naar de mogelijke daders.





(KBG)