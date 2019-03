Honderden mensen nemen afscheid van geliefde tuinman Willy Polders (62): “Hij vond een schitterend park, waarin hij enkel nog hoeft te rusten” Tom Van de Weyer

14u42 0 Bekkevoort Enkele honderden mensen namen vrijdag in de Sint-Sulpitiuskerk in Diest afscheid van Willy Polders (62). De geliefde tuinman van het Mierenbergpark in Assent kwam vorige week dinsdag om het leven bij een banaal ongeluk met de fiets. “Hij is nu naar een aards paradijs dat hij niet hoeft te onderhouden, maar waar hij kan rusten.”

Dertig jaar lang onderhield Willy Polders met veel zorg en liefde de grote botanische tuin in het Mierenbergpark van de familie Theunis in Assent. Er staan honderden soorten bomen en planten. Elke dag reed hij er met zijn fiets naartoe, op een boogscheut van zijn woning. Vorige dinsdagochtend nam hij die vertrouwde korte route naar het park, maar werd aangereden door een wagen die achteruit reed van een oprit. Het leek een stom ongeluk. Polders kroop nog overeind maar overleed ter plaatse.

Aards paradijs

De uitvaart in Diest werd voorgegaan door pastoor Jef Busschots. “Willy was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Hij heeft nu een schitterend park gevonden, een aards paradijs. Hij hoeft er niet meer te werken, maar enkel nog te rusten.”

Polders was niet alleen tuinman, maar ook zanger in een Gregoriaans koor, en ambulancier voor het Rode Kruis. “Mensen in nood weer op het goede spoor brengen was zijn tweede natuur.”

“Hij woonde in Assent, maar kwam wekelijks naar de mis in Diest. Een half uur voor de viering zat hij te mediteren en rond te kijken. Hij had een scherp oog voor het licht om zich heen. Dat zien we ook terug in zijn natuurfoto’s.” Leden van de fotoclub Scherp-Zicht uit Scherpenheuvel, waar hij bestuurslid was, brachten een laatste groet en kwamen rond de kist staan.

Polders was twaalf jaar lid van de chiro van Sint-Lambrechts-Herk, “maar hij is altijd een chiroman gebleven”, zegt de oud-leiding. “Hij was plichtsgetrouw, maar tegelijk een sfeermaker. Hij verpersoonlijkte rechtvaardigheid, plezier en kameraadschap, de belangrijkste waarden van de chiro. Binnenkort vieren we ons 70-jarig bestaan, waaraan hij nog had meegewerkt.” Als hommage zong de chiro het lied Christus Koning.

Je was maar even weg met de fiets, de radio stond nog aan, en in één oogwenk veranderde alles. Er waren nog zoveel onbeschreven bladzijden in je boek, die we samen konden invullen. Er was geen tijd voor afscheid, maar we zien je nog terug in de ogen van je kleinkinderen. Je was een zotte opa vol fratsen, en een grote knuffelbeer Els Polders

Zijn dochter Els hield een geëmotioneerde toespraak. “Je was maar even weg met de fiets, de radio stond nog aan, en in een oogwenk veranderde alles. Er waren nog zo veel onbeschreven bladzijden in je boek, die we samen konden vullen. Er was geen tijd voor afscheid, maar we zien je nog terug in de ogen van je kleinkinderen. Je was een zotte opa vol fratsen en een grote knuffelbeer.”