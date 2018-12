Grootschalige controleactie Kristien Bollen

11 december 2018

Politie Hageland hield gisteren in de loop van de dag tussen 8 en 16 uur een Bob-controle. Niet enkel werd er op alcohol of drugs gecontroleerd, de actie verliep in samenwerking met de douane en de motorbrigade van de pz Tienen-Hoegaarden. Aan het op-en afrittencomplex in Bekkevoort en op de N29 in Glabbeek werden 795 bestuurders gecontroleerd. Eén van hen bleek onder invloed van drugs en moest onmiddellijk het rijbewijs inleveren voor 15 dagen.Politie schreef nog een pv uit voor een niet ingeschreven voertuig, twee pv’s voor geen geldige keuring en twee pv’s voor geen geldig verzekeringsbewijs. Er werden 1092 voertuigen gescand door een anpr-camera en douane schreef vervolgens twee penale boetes van respectievelijk 574 en 634 euro uit.