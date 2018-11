Graffitispuiter slaat toe Kristien Bollen

08 november 2018

19u41 0

Op een glascontainer aan de Staatsbaan in Bekkevoort werd woensdag opgemerkt dat een vandaal die beklad had met graffiti. Ook op een muurtje en deur van een schooltje wat verderop aan de Staatsbaan stelde men vast dat er graffiti was gespoten.