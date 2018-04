GPS-tracker om ex te controleren 10 april 2018

De correctionele rechtbank in Tongeren veroordeelde een 49-jarige man uit Bekkevoort tot 270 uren werkstraf en een boete van 1.200 euro omdat hij nogal drastisch te kennen gaf niet te kunnen verkroppen dat zijn ex een nieuwe vriend had. Indien hij die straf niet uitvoert, wordt het twee jaar gevangenis. Het voormalige koppel woonde in Genk toen de scheiding een feit werd en de man verhuisde naar Bekkevoort.





Om het doen en laten van zijn ex te kunnen volgen, plaatste hij een GPS-tracker onder haar wagen. Daar bleef het evenwel niet bij. Gewapend met een voorhamer ontdekte hij het nieuwe koppel op een parking in Genk. Daarbij incasseerde de vrouw rake klappen, maar haar nieuwe partner werd bijzonder zwaar toegetakeld. Aan zijn ex is de agressieve man 500 euro morele schadevergoeding verschuldigd. Aan haar nieuwe vriend werd dit provisioneel 2.500 euro. Een aangestelde deskundige moet zijn reële schade begroten. (JEK)