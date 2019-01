Gemeenteraad verjongt met zes nieuwe leden Tom Van de Weyer

08 januari 2019

13u12 0 Bekkevoort De nieuwe gemeenteraad van Bekkevoort werd maandag geïnstalleerd. Burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) begint aan zijn derde legislatuur en gaat verder met coalitiepartner ‘Ons Dorp’ (de nieuwe naam van sp.a Bekkevoort). Enkele oudgedienden verdwijnen, terwijl zes nieuwkomers hun opwachting maken.

Luc Janssens (CD&V) neemt het voorzitterschap van de gemeenteraad over van Mia Peeters, die fractievoorzitter wordt van de partij. Benny Reviers (Ons Dorp) blijft eerste schepen, met de bevoegdheden Ruimtelijk Ordening, Dorpskernvernieuwing, Verkeer en Mobiliteit. Tweede schepen Wouter Lenaerts (CD&V) behoudt Financiën, Cultuur en Landbouw. Raadslid Raf Vanmeensel (Ons Dorp) maakt zijn debuut als schepen. Hij krijgt Openbare werken, Jeugd en Sport. Nieuw verkozene Nathalie Weckx is de toegevoegde schepen als voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst. Ze krijgt ook Welzijn en Armoedebestrijding en volgt Diane Boghe op.

Na 12 jaar als schepen neemt Boghe afscheid van de gemeentepolitiek. Ook oud-schepen André Jonckers (Ons Dorp) neemt zijn mandaat niet op en zegt de gemeenteraad vaarwel. Oud-burgemeester Alex Vanbets (Gemeentebelangen) raakte niet meer verkozen.

Nieuwe gezichten in de meerderheid zijn Nathalie Putseys en Lies Timmermans (Ons Dorp), en namens CD&V Trees Laenens en An Weckhuyzen. Zij vervangt Hortense Vangossum die haar mandaat niet opneemt, maar wel zetelt in raad van maatschappelijk welzijn. In de oppositie debuteert de 26-jarige Jens Snyers voor Open Vld.