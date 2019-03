Gemeente verduidelijkt foute info over afsluiten op- en afritten E314 Tom Van de Weyer

06 maart 2019

00u19 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verspreidde onvolledige informatie over het afsluiten van het op- en afrittencomplex van de E314 aan de Staatsbaan. De gemeente Bekkevoort brengt op haar website verduidelijking. Volgende wijzigingen gelden vanaf maandag 11 maart:

De oprit van de E314 richting Leuven is niet bereikbaar voor wie vanuit Bekkevoort komt aangereden. De oprit kan je wel nemen als je vanuit Diest komt. Om vanuit Bekkevoort via de E314 richting Leuven te rijden is een omleiding voorzien via de oprit in Halen.

De afrit van de E314 uit de richting van Lummen kan je niet nemen als je verder wil naar Diest. Je moet de snelweg al eerder verlaten bij de afrit in Halen, om in Diest te geraken. Je kan de afrit E314 uit de richting van Lummen wel nemen als je in de richting van Bekkevoort wil.

Op de Staatsbaan blijft doorgaand verkeer mogelijk tussen Bekkevoort en Diest. Het fietspad richting Leuven wordt opgeheven. Fietsers worden geleid naar de overkant van de Staatsbaan waar een fietspad met dubbele rijrichting is.

Het AWV voert ter hoogte van het op- en afrittencomplex aanpassingen uit aan het fietspad en de rijvakken. Tegen het bouwverlof in juli moeten deze werken klaar zijn.