Gemeente opent meldpunt voor rattenbestrijding

08 november 2018

De gemeente heeft een meldpunt geopend voor overlast van ratten. “We hebben intussen 36 oproepen gekregen van ratten in grachten”, zei schepen van Milieu Benny Reviers (sp.a) in de gemeenteraad. “Het meldpunt komt op de gemeentelijke site en in het infoblad Bekke-Nieuws.”

“Voor we ingrijpen bekijken we eerst wie beheerder is van de gracht: de provincie, de rioolbeheerder of de gemeente. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft zeven keer ratten bestreden in provinciale grachten. In 29 gevallen stuurden wij een gemeentelijke arbeider die een kastje met vergif zet”, aldus Reviers.

“Het meldpunt komt erg laat”, zegt raadslid Alex Vanbets (Bekkevoort Beter). “Al een jaar zijn er klachten over ratten, soms zelfs tot in huis.” Deze meldingen kwamen volgens Reviers van woningen waar nog oude kolken in de afvoer zitten. “Ratten vinden daarlangs makkelijk hun weg.”

“Ter hoogte van de Zelliksebaan zouden veel ratten zitten”, zegt raadslid Johan Everaerts (N-VA). Bewoners van de naburige Leemkuilstraat wijzen naar de Begijnenbeek. Deze waterloop wordt beheerd door de provincie, maar die legt er nog maar sporadisch vergif.

De gemeente Bekkevoort verstrekt sinds twee jaar geen gratis rattenvergif meer aan bewoners . “De firma Mijten vlakbij het gemeentehuis verkoopt rattenvergif. We gaan hen geen concurrentie aandoen”, aldus Reviers.