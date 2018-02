Gemeente ondertekent SAVE-charter 27 februari 2018

02u26 0 Bekkevoort Bekkevoort ondertekent als elfde gemeente in Vlaams-Brabant het SAVE-charter. De gemeente engageert zich om samen met de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen een actieplan te maken rond verkeersveiligheid, met name voor jonge weggebruikers.

"We sluiten ons aan om proactief te zijn. Het is beter te voorkomen dan te genezen", zegt schepen van Verkeer Benny Reviers (sp.a).





De ondertekening vereist geen infrastructurele aanpassingen, maar wel werkpunten om Bekkevoort veiliger te maken.





"Van de zeven doelstellingen in het charter zullen we vooral de inwoners aanmoedigen om zo weinig mogelijk de wagen te gebruiken rond onze scholen. Het 'STOP'-principe' gaan we in praktijk brengen: Stappers en Trappers krijgen voorrang, pas daarna het openbaar vervoer en privévervoer. Dit is al het geval in basisschool De Verre Kijker."





"Achter de school in Bekkevoort-centrum hebben we een trage weg opengemaakt naar de Schillekensberg, waarlangs de leerlingen naar huis kunnen fietsen. Ook rond onze scholen in Assent en Molenbeek-Wersbeek gaan we soortgelijke fietsroutes uitwerken."





In zes jaar hebben 83 Vlaamse gemeenten het charter ondertekend. Twintig gemeenten hebben een aanvraag gedaan. Een vijftigtal heeft na een jaar het SAVE-label gekregen. (VDWT)