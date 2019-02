Gemeente installeert ondergrondse glascontainers Tom Van de Weyer

24 februari 2019

De gemeente Bekkevoort plaatst twee ondergrondse containers voor glasinzameling. De ene komt op de Halensebaan in Molenbeek aan jeugdhuis De Zwik en vervangt de glasbollen die er stonden. De andere staat in Wersbeek, op de parking aan de kerk. Dit is een nieuw inzamelpunt voor glas. Op beide plaatsen komt één container voor wit glas en één container voor gekleurd glas. Zo wil het schepencollege het sluikstorten aan glasbollen bestrijden en streven naar een propere omgeving. “Ondergrondse containers ontsieren het straatbeeld minder, zijn groter in volume en brengen minder geluidshinder. Ze zijn vlotter bereikbaar voor personen met beperkte mobiliteit”, aldus het stadsbestuur.