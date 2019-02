Geliefde tuinier Willy (62) sterft na ongeval met fiets, vlakbij de tuin die hij 30 jaar met veel liefde verzorgde Tom Van de Weyer

19u42 12 Bekkevoort Willy Polders (62), de gekende tuinier van het Mierenbergpark, is dinsdagochtend om het leven gekomen bij een aanrijding. Omstreeks tien uur reed hij met zijn fiets tegen een achteruitrijdende wagen. Het gebeurde in de Dorpsstraat, vlakbij het park dat hij dertig jaar had onderhouden.

Polders woonde even verderop in de Minnestraat. Dinsdag reed hij om 10 uur met zijn fiets langs een woning in de Dorpsstraat, toen vanop een oprit een Mercedes achteruit reed. De 61-jarige bestuurster uit Diest had de fietser niet gezien. Hij kwam onder het voertuig terecht.

“Meteen na de aanrijding kroop hij weer recht en strompelde naar de overkant van de straat. Daar is hij in elkaar gezakt”, zegt Luc Liboton, korpschef van politiezone Hageland. “De MUG kwam ter plaatse maar kon hem niet meer reanimeren. Een interne bloeding was hem fataal geworden.” De wetsdokter, een verkeersdeskundige en het labo kwamen ter plaatse. De straat werd vier uur lang afgesloten.

“Het was een banaal ongeluk, maar hij moet heel ongelukkig ten val zijn gekomen”, zegt burgemeester Hans Vandenberg (CD&V). “Het is bijzonder tragisch voor de familie om op deze manier een dierbare te verliezen.”

Polders was een geliefde figuur in het kleine Assent. Hij werkte vroeger in de moestuin van de deurenfabriek Theuma. Zaakvoerder Marcel Theunis verhuisde in 1988 zijn succesvolle voetbalclub FC Assent naar Diest en op de plek waar het stadion had gestaan opende hij een grote botanische privétuin, het Mierenbergpark. Er staan honderden exotische en inheemse bomen en planten. Anderhalf jaar geleden besliste de familie Theunis om het park deels openbaar te maken. Een vastgoedontwikkelaar plant er zestig woningen.

Levenswerk

“Willy onderhield die tuin met hart en ziel”, zeggen zijn buren. “Het was zijn levenswerk. We zijn bijzonder aangeslagen. Willy was een imposante vent, maar altijd heel blij gezind. We kenden hem pas vier maanden. We waren samen met hem verhuisd naar onze nieuwe woningen. Hij was elke ochtend vroeg uit de veren. Bijna altijd was hij met de fiets onderweg in het dorp. Een buurtbewoner was dinsdagochtend gaan kijken naar het tumult dat bezig was in de Dorpsstraat. Hij belde ons om te zeggen dat Willy was overreden. Eigenlijk was het klein accident, maar zelfs een boom als hij kan geveld worden.”

Een bewoonster van de Dorpsstraat lag te slapen toen ze gewekt werd door de politie en de ziekenwagen. “Het is haast niet te bevatten. Ik zag Willy hier regelmatig passeren met de fiets, vlakbij de ingang van het park. Hij was altijd vriendelijk en maakte graag een grapje.” De familie van Polders en het bedrijf Theuma wensten voorlopig niet te reageren.