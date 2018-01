GBL wil tijdelijke verkeerslichten op Staatsbaan 31 januari 2018

02u31 0 Bekkevoort De verkeerssituatie op de Staatsbaan ter hoogte van de werkzaamheden aan de E314 blijft ronduit levensgevaarlijk volgens de partij Gemeentebelangen.

"Verkeer komende van de E314 dat richting Bekkevoort Centrum wil rijden, heeft onvoldoende overzicht op het verkeer komende van de richting Diest waardoor deze soms tot in het midden van de weg rijden en daar dan het overige verkeer blokkeren. Ook stellen we vast dat er regelmatig spookrijders opduiken die richting Diest rijden doordat de signalisatie niet duidelijk genoeg is. Op de gemeenteraad van 29 januari hebben wij dit nogmaals aangekaart." Om de situatie veiliger te maken zal op voorstel van GBL Bekkevoort gevraagd worden om tijdelijke verkeerslichten te plaatsen aan de werkzaamheden. Dit lijkt voor GBL de enige manier om de verkeerssituatie overzichtelijk en veilig te maken. (KBG)