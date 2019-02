Fotograaf uit Bekkevoort is één van de beste huwelijksfotografen ter wereld “Ik laat het bruidspaar niet poseren, maar vang hun emoties spontaan op” Tom Van de Weyer

19 februari 2019

13u03 1 Bekkevoort Philippe Swiggers (40) uit Bekkevoort behoort tot de beste huwelijksfotografen ter wereld. Hij staat 25ste in top 100 van Fearless Photographers, een internationaal gezelschap van fotografen in het genre. “Je trouwdag is een opeenvolging van emoties. Ik ensceneer zo weinig mogelijk en vang spontane ontroering op. Daarin ligt de kracht van mijn foto’s.”

De Fearless Awards worden elk jaar uitgereikt aan beroepsfotografen die huwelijksreportages maken. Elke twee maanden sturen honderden leden nieuw werk in. Een jury van collega’s beoordeelt de 11.000 inzendingen. In de internationale top 100 van 2018 staan acht Belgen, waaronder Swiggers. Vorig jaar verzamelde hij tien awards en eindigde op de 25ste plaats. De Spanjaard Victor Lax werd eerste met 42 awards.

Swiggers gaf tien jaar les in een lagere school in Glabbeek, voor hij drie jaar geleden besloot volledig te kiezen voor zijn passie fotografie. Sinds vorig jaar werkt hij als zelfstandige. “Ik werk aan verschillende opdrachten, maar huwelijksreportages doe ik het liefst. Ik zie graag menselijke emoties voor mijn lens. Welke stap in het leven kan je dan beter vastleggen dan een huwelijk? Op deze dag komen duizenden emoties los, bij het paar en hun omgeving. Ik vang al die ontroering op, zoals het moment waarop de vader van de bruid voor het eerst zijn dochter ziet in haar jurk.”

Trip van 16 uur

“Ik doe 20 tot 25 bruiloften per jaar in heel Vlaanderen. Iedere keer is dat een trip van wel 16 uur. Je bent de hele dag aanwezig van de kerk tot aan de openingsdans. Ik loop discreet langs het gebeuren en ben als een vlieg op de muur. ‘Geneer je niet en let niet op mij’, zeg ik steeds.”

Swiggers is al twee jaar gelukkig getrouwd. “De reportage van mijn huwelijk heb ik toevertrouwd aan collega’s Yves Schepers en Isabelle Hattink, die ook in de top 100 staan. Je moet iets tastbaar overhouden aan die dag. Een album waar je later nog kan in bladeren is een must. Mijn klanten bied ik de foto’s steeds in boekvorm aan.”

Zijn hoge internationale quotering bezorgt Swiggers meer naambekendheid en opdrachten buiten België. Hij is gevraagd voor huwelijksreportages in Duitsland, Frankrijk en Italië. Op de volgende conferentie van Fearless in Aken is hij uitgenodigd als gastspreker.

Mind the Moment

“Samen met drie andere fotografen heb ik het collectief Mind the Moment opgericht. We geven workshops fotografie van een dag of een hele week in de Ardennen. Vorig jaar verscheen het fotoboek ‘Trots’, waarin ik sociaal werk in beeld breng. Naast de bruiloften wil ik me nog verder gaan verdiepen in portretfotografie.”

De top 100 kan je hier bekijken: https://www.fearlessphotographers.com/top-photographers-of-2018.cfm