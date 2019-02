Fietser verongelukt in Dorpsstraat Tom Van de Weyer

19 februari 2019

16u18 7 Bekkevoort In de Dorpsstraat in Assent is dinsdagochtend rond 10 uur een fietser om het leven gekomen bij een aanrijding. Het parket van Leuven kwam ter plaatse en deed de hele middag onderzoek. De straat werd vier uur lang afgesloten.

Het slachtoffer W. P. (62) woonde even verderop in de Minnestraat. Hij reed met zijn fiets langs een woning in de Dorpsstraat, toen vanop een oprit een Mercedes achteruit reed. De 61-jarige bestuurster uit Diest had de fietser niet gezien. Hij kwam onder het voertuig terecht.

“Meteen na de aanrijding kroop hij weer recht en strompelde naar de overkant van de straat. Daar is hij in elkaar gezakt”, zegt Luc Liboton, korpschef van politiezone Hageland. “De MUG kwam ter plaatse maar kon hem niet meer reanimeren. Een interne bloeding was hem fataal geworden.” De wetsdokter, een verkeersdeskundige en het labo kwamen ter plaatse. De straat werd vier uur lang afgesloten.

“Het was een banaal ongeluk, maar hij moet heel ongelukkig ten val zijn gekomen”, zegt burgemeester Hans Vandenberg (CD&V). “Het is bijzonder tragisch voor de familie om op deze manier een dierbare te verliezen.”