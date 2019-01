Fiets gestolen Kristien Bollen

03 januari 2019

Een dame uit Bekkevoort deed gisterenmiddag rond 11.10 uur aangifte bij politie van haar gestolen fiets. M.P. uit Bekkevoort had haar tweewieler achtergelaten in de Dorpsstraat in Bekkevoort. Mogelijk gebeurde de diefstal al tijdens ouderjaarsnacht.