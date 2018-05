Expo van lokale kunstenaars in gemeentehuis 26 mei 2018

In het gemeentehuis wordt dit weekend een tentoonstelling gehouden met werken van 21 lokale kunstenaars.





"Alle mogelijke disciplines komen aan bod, van fotografie, tot schilderkunst en beeldhouwwerken", zegt de organisator, schepen van Cultuur Wouter Lenaerts (CD&V). "Tot nu toe hielden we enkel de raadzaal vrij om een tijdlang één kunstenaar in beeld te brengen. Nu brengen we ze allemaal samen." Het werk van onder andere de 15-jarige kunstfotograaf Dries Marcoen is te bekijken, net als de beelden uit speksteen van Louis Puelings. "Het is inspirerend om te zien wat anderen maken", zegt tekenaar Nadia Morret. Het gemeentehuis ligt in de Eugeen Coolsstraat 17. Zaterdag is de expo opent van 13 tot 19 uur en zondag van 10 tot 17 uur. De inkom is gratis. (VDWT)