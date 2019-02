Dj’s maken carnavalnummer ‘Tante Veronika’ VDWT

26 februari 2019

17u05 5

De crazy ambi dj’s Dolle Jo en Peter Zottekot hebben samen een polonaisenummer uitgebracht voor carnaval. De single ‘Tante Veronika’ werd geproduceerd door Lex De Groot. Dolle Jo speelde onder andere 12 jaar in dancing Eden in Heist-Op-Den-Berg en Peter kennen we van zijn Zottekot in Haasrode en Halen. “Met ons drieën hebben we 60 jaar ervaring. We draaien nog wekelijks op allerlei party’s in Vlaanderen. Daar zal Tante Veronika te horen zijn. Binnenkort is het nummer ook te koop via iTunes.” Beluister het liedje via deze link.